Рэшфорд забил 100-й гол в карьере

Форвард «МЮ» и сборной Англии Маркус Рэшфорд забил победный гол в товарищеском матче с Румынией (1:0).

Для 23-летнего игрока это сотый гол в карьере. За «МЮ» футболист забил 88 мячей, за сборную — 12 голов.

Рэшфорд — воспитанник «МЮ». В составе основной команды он выступает с 2016 года. За взрослую национальную команду он также выступает с 2016 года.