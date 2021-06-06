Рэшфорд забил 100-й гол в карьере
6 июня 2021, 21:31
Форвард «МЮ» и сборной Англии Маркус Рэшфорд забил победный гол в товарищеском матче с Румынией (1:0).
Для 23-летнего игрока это сотый гол в карьере. За «МЮ» футболист забил 88 мячей, за сборную — 12 голов.
Рэшфорд — воспитанник «МЮ». В составе основной команды он выступает с 2016 года. За взрослую национальную команду он также выступает с 2016 года.
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