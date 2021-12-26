Браун: «В финале Лиги чемпионов в Москве Фергюсон произнес лучшую мотивационную речь, которую я слышал»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун поделился воспоминаниями о работе под руководством Алекса Фергюсона.
«В финале Лиги чемпионов в Москве Фергюсон произнес лучшую мотивационную речь, которую я слышал, — приводит слова Брауна Daily Mail. — Он подошел к каждому футболисту и напомнил, как они попали в финал. Суть была в том, что все мы родились в разных местах, но в тот момент мы были вместе. Это было очень вдохновляюще».
Бывший защитник также поделился воспоминаниями о самом финале Лиги чемпионов в Москве.
«Игра тогда была настоящим сражением. Сначала Роналду забил с моей передачи, потом Лэмпард сравнял. У «Челси» тоже был фантастический настрой, никто не собирался сдаваться. Так дело и дошло до серии пенальти», — рассказал он.
В финале Лиги чемпионов сезона-2007/08 «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Челси». Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1. В серии пенальти победили подопечные Фергюсона — 4:3.
Браун выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 2011 год. В его активе три гола в 232 матчах за манкунианцев.
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