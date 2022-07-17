ПСВ собирается арендовать защитника «Эвертона» Брэнтуэйта

ПСВ интересуется защитником «Эвертона» Джаррадом Брэнтуэйтом, сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, нидерландский клуб планирует арендовать 20-летнего англичанина на один год. Сообщается, что стороны находятся на финальной стадии переговоров.

В прошлом сезоне Брэнтуэйт забил 1 гол в 8 матчах за «Эвертон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.