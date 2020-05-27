Кабальеро рассказал о страхах Канте из-за коронавируса

Голкипер «Челси» Вилли Кабальеро с пониманием отнесся к решению одноклубника Н'Голо Канте тренироваться дома по индивидуальной программе. Француз боится заразиться коронавирусом.

— Его решение понятно. У Канте был отрицательный тест на Covid-19, но он плохо провел время на карантине с симптомами вируса, которые вызвали у него этот страх, — цитирует TNT Sports Кабальеро. — Мы уважаем его и будем ждать, пока он начнет чувствовать себя комфортно, потому что правда в том, что для футболистов важно иметь уверенность в себе. Н'Голо — очень скромный и трудолюбивый человек, который всегда улыбается, и у него должны быть причины сказать то, что он сказал. Мы знаем, что он тот, кто любит тренироваться и бегать, и кто не способен лгать о чем-то подобном. Поддерживаем его и уважаем.

По данным Worldometer на ночь с 26 на 27 мая, в мире коронавирус подтвержден у 5 676 413 человек. Умерших — 351 590, выздоровевших — 2 426 035.

По данным Роспотребнадзора, на день 26 мая в России выявлено 363 342 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 807 летальных исходов, выздоровели 131 129 человек.