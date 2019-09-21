Источник: Венгер получит должность в ФИФА, но хочет вернуться к тренерской деятельности

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получит должность в структуре ФИФА. Однако французский специалист, которому в следующем месяцев исполнится 70 лет, хотел бы вернуться к тренерской деятельности, утверждает ESPN.

Венгер готов рассматривать различные предложения от клубов. Специалист считает, что может принять предложение от команды из любой лиги. В первую очередь, его интересует перспективность и надежность проекта.

Ранее сообщалось, что Венгер станет техническим директором Международной федерации футбола. Он будет отвечать за улучшение тренерских стандартов, а также давать советы по другим сферам игры.

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