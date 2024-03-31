Источник: игроки «Челси» требуют отставки Почеттино

Некоторые игроки «Челси» обратились к руководству клуба с просьбой отправить в отставку главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает HITC.

По информации источника, часть футболистов недовольна работой 52-летнего специалиста в команде. После ничьей с «Бернли» в матче 30-го тура АПЛ (2:2) они выразили руководству «Челси» свою позицию о том, что хотят смены главного тренера в конце сезона.

«Челси» с 40 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре синие сыграют против «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет 4 апреля.

Почеттино возглавил команду перед началом сезона-2023/24. До этого он работал в «ПСЖ».