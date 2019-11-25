Источник: игроки «Арсенала» недовольны Эмери
08:24
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может лишиться своего поста. Лондонский клуб с 18 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
По информации The Telegraph, некоторые футболисты «Арсенала» недовольны работой испанского специалиста.
— Проблема в тренере. Он принимает плохие решения и выбирает не лучшую тактику. У команды нет идентичности, а игроки не видят прогресса, — сказал анонимный источник.
Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...