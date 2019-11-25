Источник: игроки «Арсенала» недовольны Эмери

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери может лишиться своего поста. Лондонский клуб с 18 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

По информации The Telegraph, некоторые футболисты «Арсенала» недовольны работой испанского специалиста.

— Проблема в тренере. Он принимает плохие решения и выбирает не лучшую тактику. У команды нет идентичности, а игроки не видят прогресса, — сказал анонимный источник.

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