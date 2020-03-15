Источник: АПЛ может столкнуться с судебными исками от клубов

Английская премьер-лига может столкнуться с судебными исками. Дело дойдет до суда, если в АПЛ примут решение сезоне не доигрывать до конца, а в силе оставить текущие результаты в турнирной таблице, сообщает Daily Mail.

В числе аутсайдеров сейчас находятся «Борнмут», «Астон Вилла» и «Норвич». Если все останется, как есть на сегодняшний день, то эти клубы будут вынуждены начать новый сезон в чемпионшипе. Ожидается, что именно эти клубы первыми подадут в суд на АПЛ, поскольку понижение в классе гарантировано повлечет за собой серьезные финансовые убытки.

АПЛ объявила о приостановке чемпионата до 4 апреля из-за пандемии коронавируса. Также сообщалось, что клубы АПЛ могут отказаться от продолжения сезон после паузы.

Список соревнований, на которые повлиял коронавирус, можно изучить в материале «СЭ»