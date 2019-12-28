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Источник: Анчелотти хочет пригласить Мертенса в «Эвертон»

13:53
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Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс попал в сферу интересов «Эвертона», сообщает Calciomercato.

По сведниям источника, главный тренер английского клуба Карло Анчелотти, недавно покинувший «Наполи», заинтересован в переходе 32-летнего бельгица. Его контракт истекает летом 2020 года, сам Мертенс пытается договориться о продлении соглашения.

Форвард Лоренцо Инсинье также интересен Анчелотти, однако шансы на переход 28-летнего итальянца малы.

В текущем сезоне Мертенс провел 16 матчей в серии А, в которых забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи. В шести встречах Лиги чемпионов на его счету 5 мячей и один ассист.

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