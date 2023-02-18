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Сегодня, 22:41

И.о. главного тренера «Саутгемптона»: «Мы хорошо поработали для того, чтобы обыграть «Челси»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Саутгемптона» Рубен Селлес прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«Я был уверен, что мы сможем обыграть «Челси». Мы готовились к этому всю неделю. «Саутгемптон» выглядел собранным. У нас фантастическая команда. Мы хорошо поработали, чтобы подготовиться к игре и выиграть ее. Они были великолепны в каждую минуту.

Нам не нужно смотреть на «Лидс», «Эвертон» или кого-то вокруг нас, мы просто смотрим на себя. Мы знаем, что мы делаем. Дело в нас и в том, насколько хорошо мы можем выступать в каждой игре», — приводит слова Селлеса ВВС.

Также и. о. главного тренера «Саутгемптона» заявил, что хотел бы получить эту работу на постоянной основе.

«Я бы хотел получить эту работу на постоянной основе. Это не секрет. Я не думаю об этом, я готовлю команду», — сказал Селлес.

«Саутгемптон» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ (18 очков). Команда прервала серию из трех поражений подряд.

ФК Саутгемптон
ФК Челси
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АПЛ: «Ноттингем» и «Манчестер Сити» сыграли вничью, «Арсенал» обыграл «Астон Виллу» и другие матчи 24-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2
 Ман. Сити 24 16 4 4 60-24 52
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
7
 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
8
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
9
 Челси 23 8 7 8 23-23 31
10
 Ливерпуль 22 10 5 7 38-28 35
11
 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12
 Кр. Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 23 6 7 10 18-38 25
15
 Вулверхэмптон 23 6 5 12 17-32 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 23 4 7 12 28-39 19
18
 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
19
 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
20
 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.02 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 2 : 4
18.02 18:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 1 : 1
18.02 18:00
Брайтон – Фулхэм
 0 : 1
18.02 18:00
Челси – Саутгемптон
 0 : 1
18.02 18:00
Эвертон – Лидс
 1 : 0
18.02 18:00
Нот. Форест – Ман. Сити
 1 : 1
18.02 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 0 : 1
18.02 20:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 0 : 2
19.02 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
19.02 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 21 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 21 1 4
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