«Манчестер Сити» может отправить Грилиша в «Милан»

«Манчестер Сити» может отправить полузащитника Джека Грилиша в «Милан».

Как сообщает Calciomercato, английский клуб готов отдать 27-летнего игрока для того, чтобы заполучить вингера итальянской команды Рафаэля Леау.

Однако, по данным источника, «Милан» не удовлетворен талантом Грилиша, а это значит, что вингеру, возможно, придется произвести впечатление в ближайшие месяцы, чтобы обмен был произведен.

Английский футболист в текущем сезоне сыграл в составе «Сити» 9 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.