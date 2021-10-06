Инвесторы из Саудовской Аравии согласовали покупку «Ньюкасла»

У клуба английской премьер-лиги «Ньюкасл» может появиться новое руководство. Инвестиционный фонд Саудовской Аравии снова готов сделать предложение о приобретении клуба, сообщает The Times.

Более того, покупка будет одобрена АПЛ. Недавно правительство Саудовской Аравии отменило запрет на работу катарской сети телеканалов beIN Sports и пообещало закрыть пиратские сайты, предоставляющие нелегальный доступ к трансляциям.

Напомним, что примерно год назад богатые акционеры согласовали с владельцем «сорок» Майком Эшли сделку на сумму в 300 миллионов фунтов стерлингов, однако тогда продажу «Ньюкасла» заблокировало руководство премьер-лиги.