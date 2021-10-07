Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Погба станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории АПЛ

03:42
Поль Погба. Фото Instagram
Поль Погба. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник Поль Погба принял решение о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед». Как сообщает L'Equipe, 28-летний француз сообщил своему окружению об этом.

Отмечается, что Погба получит одну из самых высоких зарплат в истории английской премьер-лиги.

Погба в этом сезоне провел 9 матчей за «МЮ» и сделал 7 голевых передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Карасев удалил Бонуччи, Испания остановила великую серию Италии и оставила Манчини без второго трофея
«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыплется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым
Бельгия — Франция: Лукаку и Мбаппе обеспечат зрелище
В УЕФА прокомментировали включение Крыма в состав Украины во время презентации лого Евро-2024
Звездные волейболистки бежали из своей страны из-за травли. Их обвиняют в издевательствах над школьниками
0