Погба станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории АПЛ
03:42
Полузащитник Поль Погба принял решение о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед». Как сообщает L'Equipe, 28-летний француз сообщил своему окружению об этом.
Отмечается, что Погба получит одну из самых высоких зарплат в истории английской премьер-лиги.
Погба в этом сезоне провел 9 матчей за «МЮ» и сделал 7 голевых передач.
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