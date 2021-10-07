Погба станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории АПЛ

Полузащитник Поль Погба принял решение о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед». Как сообщает L'Equipe, 28-летний француз сообщил своему окружению об этом.

Отмечается, что Погба получит одну из самых высоких зарплат в истории английской премьер-лиги.

Погба в этом сезоне провел 9 матчей за «МЮ» и сделал 7 голевых передач.