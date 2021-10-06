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Хабиб поддержал Зинченко после критики за их совместную фотографию

Хабиб Нурмагомедов: «Желаю Зинченко удачи во всем, даже если это кому-то не нравится»
21:30
Александр Зинченко. Фото Instagram
Александр Зинченко. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал совместную фотографию с защитником «Манчестер Сити» Александром Зинченко.

«Желаю тебе удачи во всем, если даже кому-то это не нравится», — написал Хабиб в своем Instagram.

Ранее Зинченко опубликовал совместное фото с Хабибом. «Все еще номер один в UFC, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой, Хабиб Нурмагомедов», — написал украинский футболист под снимком.

Многие подписчики Александра раскритиковали его за это фото в комментарии к записи.

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Евгений Петров все материалы автора

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