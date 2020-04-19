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Илкай Гюндоган: «Легко могу представить Рауля Хименеса в «Ман Сити»

11:54

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил, что считает возможным переход нападающего «Вулверхэмптона» Рауля Хименеса к «горожанам».

— Думаю, у Рауля есть все качества, необходимые нападающему мирового класса, — приводит ESPN слова Гюндогана. — Он очень подвижен для форварда, но также хорош физически и в техническом плане. Легко могу представить его в составе «Манчестер Сити». Может, он еще не достиг такого уровня, но лично мне Рауль немного напоминает Роберта Левандовски.

На счету 28-летнего Хименеса 22 гола и 10 результативных передач в 44 матчах за «Вулверхэмптон» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость мексиканца в 40 миллионов евро.

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