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Илкай Гюндоган: «Клопп и Гвардьола — два лучших тренера в мире. Они разные, но очень успешны»

20:46
Илкай Гюндоган. Фото Reuters
Илкай Гюндоган. Фото Reuters
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган сравнил главного тренера «горожан» Хосепа Гвардьолу с Юргеном Клоппом («Ливерпуль»).

Гюндоган играл в дортмундской «Боруссии» под руководством Клоппа с 2011 по 2015 год.

«Клопп и Гвардьола — два лучших тренера в мире. 4 года я играл при Юргене. Это тренер, которого я очень люблю. Он умеет создавать потрясающий командный дух и невероятно мотивирует футболистов. Что касается тактики, то Хосеп находится на очень высоком уровне. Это тот специалист, который желает знать каждую деталь игры. Я не видел тренеров, которые бы совершенствовались тактически. У них разные стили, но они оба очень успешны. Хотя они очень разные, оба являются лучшими в мире», — приводит слова Гюндогана Fanatik.

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