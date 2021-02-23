Бельерин готов покинуть «Арсенал»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин по-прежнему находится в сфере интересов французского «ПСЖ», информирует CBS Sports.

25-летний испанский футболист не против сменить команду. В связи с этим руководство парижского гранда возобновило интерес к игроку. Переход может быть оформлен в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне АПЛ Бельерин провел 22 встречи, отметившись голом и результативной передачей. Его контракт рассчитан до середины 2023-го года.