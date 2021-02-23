Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Бельерин готов покинуть «Арсенал»

16:12
Теги:

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин по-прежнему находится в сфере интересов французского «ПСЖ», информирует CBS Sports.

25-летний испанский футболист не против сменить команду. В связи с этим руководство парижского гранда возобновило интерес к игроку. Переход может быть оформлен в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне АПЛ Бельерин провел 22 встречи, отметившись голом и результативной передачей. Его контракт рассчитан до середины 2023-го года.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир