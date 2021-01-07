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Игрок «Фулхэма» призвал остановить розыгрыш АПЛ из-за коронавируса

21:22

Полузащитник «Фулхэма» Кевин Макдональд требует остановить розыгрыш чемпионата Англии из-за пандемии коронавируса. Сегодня стало известно, что «Астон Вилла» закрыла свою базу из-за вспышки коронавирусной инфекции в клубе.

«Сколько еще нужно вспышек и закрытия тренировочных баз, пока футбол не остановят?! Кошмар! Они обращаются с нами как с морскими свинками!», — написал Макдоналд в сториз Instagram.

Из-за вспышек коронавируса был перенесен ряд матчей АПЛ, включая игры «Фулхэма» с «Бернли» и «Тоттенхэмом».

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