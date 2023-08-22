Игрок «Челси» Чуквуэмека пропустит полтора месяца из-за травмы колена
Полузащитник «Челси» Карни Чуквуэмека выбыл из-за травмы левого колена.
Пресс-служба клуба сообщает, что 19-летний англичанин был прооперирован в понедельник вечером и скоро приступит к восстановлению. По информации Фабрицио Романо, Чуквуэмека пропустит около 6 недель.
Полузащитник получил травму в матче 2-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:3). Чуквуэмека в этой игре забил первый гол во взрослом футболе.
Источник: ФК Челси
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|0
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|2
|2
|0
|0
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|6
|
4
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
5
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
6
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|1
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|4
|
7
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|
8
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|
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|0
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|3
|
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|
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|2
|1
|0
|1
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|3
|
12
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|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
13
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|1
|5-5
|3
|
14
|Борнмут
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
15
|Челси
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
16
|Эвертон
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
17
|Лутон Таун
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
18
|Бернли
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
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|Шеффилд Юн.
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|0
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|25.08
|22:00
|
Челси – Лутон Таун
|- : -
|26.08
|14:30
|
Борнмут – Тоттенхэм
|- : -
|26.08
|17:00
|
Арсенал – Фулхэм
|- : -
|26.08
|17:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|26.08
|17:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
|26.08
|17:00
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МЮ – Нот. Форест
|- : -
|26.08
|19:30
|
Брайтон – Вест Хэм
|- : -
|27.08
|16:00
|
Бернли – Астон Вилла
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|27.08
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|
Шеффилд Юн. – Ман. Сити
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|27.08
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Ньюкасл – Ливерпуль
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|Г
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|3
|
|
Тайво Авонийи
Ноттингем Форест
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|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|2
|
|
Каору Митома
Брайтон
|2
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|2
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Найеф Агерд
Вест Хэм Юнайтед
|2
|0
|0
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