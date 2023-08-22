Фердинанд оценил дебют Маунта в «МЮ»

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, что думает об игре новичка манкунианцев Мэйсона Маунта.

«Рано оценивать игрока всего после двух матчей. Я его не оправдываю, но пока очень рано что-то говорить. Команда сейчас играет не лучшим образом, это на 100 процентов ответственность главного тренера. Он должен исправить это», — передает слова Фердинанда Goal.com.

24-летний англичанин перешел в «МЮ» из «Челси» за 64 миллиона евро. Его контракт рассчитан до 2028 года.