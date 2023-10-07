Ибрагимович назвал единственную причину срыва перехода в «Арсенал»
Шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал, как едва не перешел в «Арсенал».
По словам форварда, трансфер сорвался из-за его нежелания явиться на просмотр.
Переговоры шли во время выступлений Ибрагимовича в «Мальме» с 1999 по 2001 год.
«Когда я был молод, мной интересовались многие клубы, и одним из них был «Арсенал».
Итак, я пришел в офис господина Арсена Венгера, и это был большой ажиотаж, потому что я увидел всех этих игроков, Бергкампа, Анри, я увидел Юнгберга, я увидел Виейру и подумал: «Черт, это сильно». Я наблюдал за ними по телевизору, а на прошлой неделе играл ими в PlayStation.
Позже я пришел в офис к Венгеру и он спросил: «Чего ты хочешь?». Он хотел узнать меня, увидеть меня в деле. Ведь он не покупает игроков просто так, он хочет посмотреть на них. В клубе даже была готова футболка с 9-м номером. Они сказали: «Мы хотим, чтобы ты остался на просмотр в течение двух недель».
Я не участвую в просмотрах. Вы либо хотите меня, либо нет. Иначе зачем я здесь? «Нет, ты должен прийти», — говорили они. «Нет-нет, вы не понимаете, я не участвую в просмотрах». Вот и все, с тех пор я больше никогда не был в «Арсенале», — сказал Ибрагимович в интервью Пирсу Моргану.
В 2001 году шведский форвард перешел в «Аякс».
В разговоре с Морганом Ибрагимович рассказал об одном из первых разговоров с Хосепом Гвардиолой, во время выступления в «Барселоне».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|7
|6
|0
|1
|17-5
|18
|
2
|Тоттенхэм
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Ливерпуль
|7
|5
|1
|1
|16-7
|16
|
5
|Астон Вилла
|7
|5
|0
|2
|18-11
|15
|
6
|Брайтон
|7
|5
|0
|2
|19-14
|15
|
7
|Вест Хэм
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|
8
|Ньюкасл
|7
|4
|0
|3
|18-7
|12
|
9
|Кр. Пэлас
|7
|3
|2
|2
|7-7
|11
|
10
|МЮ
|7
|3
|0
|4
|7-11
|9
|
11
|Челси
|7
|2
|2
|3
|7-6
|8
|
12
|Нот. Форест
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
13
|Фулхэм
|7
|2
|2
|3
|5-12
|8
|
14
|Брентфорд
|7
|1
|4
|2
|10-10
|7
|
15
|Вулверхэмптон
|7
|2
|1
|4
|8-13
|7
|
16
|Эвертон
|7
|1
|1
|5
|6-12
|4
|
17
|Лутон Таун
|7
|1
|1
|5
|6-14
|4
|
18
|Бернли
|7
|1
|1
|5
|6-16
|4
|
19
|Борнмут
|7
|0
|3
|4
|5-15
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|7
|0
|1
|6
|5-19
|1
|7.10
|14:30
|
Лутон Таун – Тоттенхэм
|- : -
|7.10
|17:00
|
Бернли – Челси
|- : -
|7.10
|17:00
|
Эвертон – Борнмут
|- : -
|7.10
|17:00
|
Фулхэм – Шеффилд Юн.
|- : -
|7.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|7.10
|19:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|- : -
|8.10
|16:00
|
Брайтон – Ливерпуль
|- : -
|8.10
|16:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
|8.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|- : -
|8.10
|18:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|5
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|7
|1
|3
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|5
|1
|1