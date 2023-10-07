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Ибрагимович назвал единственную причину срыва перехода в «Арсенал»

Руслан Минаев
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Златан Ибрагимович.
Фото Global Look Press

Шведский нападающий Златан Ибрагимович рассказал, как едва не перешел в «Арсенал».

По словам форварда, трансфер сорвался из-за его нежелания явиться на просмотр.

Переговоры шли во время выступлений Ибрагимовича в «Мальме» с 1999 по 2001 год.

«Когда я был молод, мной интересовались многие клубы, и одним из них был «Арсенал».

Итак, я пришел в офис господина Арсена Венгера, и это был большой ажиотаж, потому что я увидел всех этих игроков, Бергкампа, Анри, я увидел Юнгберга, я увидел Виейру и подумал: «Черт, это сильно». Я наблюдал за ними по телевизору, а на прошлой неделе играл ими в PlayStation.

Позже я пришел в офис к Венгеру и он спросил: «Чего ты хочешь?». Он хотел узнать меня, увидеть меня в деле. Ведь он не покупает игроков просто так, он хочет посмотреть на них. В клубе даже была готова футболка с 9-м номером. Они сказали: «Мы хотим, чтобы ты остался на просмотр в течение двух недель».

Я не участвую в просмотрах. Вы либо хотите меня, либо нет. Иначе зачем я здесь? «Нет, ты должен прийти», — говорили они. «Нет-нет, вы не понимаете, я не участвую в просмотрах». Вот и все, с тех пор я больше никогда не был в «Арсенале», — сказал Ибрагимович в интервью Пирсу Моргану.

В 2001 году шведский форвард перешел в «Аякс».

В разговоре с Морганом Ибрагимович рассказал об одном из первых разговоров с Хосепом Гвардиолой, во время выступления в «Барселоне».

Златан Ибрагимович
ФК Арсенал (Лондон)
Арсен Венгер
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 7 6 0 1 17-5 18
2
 Тоттенхэм 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Ливерпуль 7 5 1 1 16-7 16
5
 Астон Вилла 7 5 0 2 18-11 15
6
 Брайтон 7 5 0 2 19-14 15
7
 Вест Хэм 7 4 1 2 13-10 13
8
 Ньюкасл 7 4 0 3 18-7 12
9
 Кр. Пэлас 7 3 2 2 7-7 11
10
 МЮ 7 3 0 4 7-11 9
11
 Челси 7 2 2 3 7-6 8
12
 Нот. Форест 7 2 2 3 8-10 8
13
 Фулхэм 7 2 2 3 5-12 8
14
 Брентфорд 7 1 4 2 10-10 7
15
 Вулверхэмптон 7 2 1 4 8-13 7
16
 Эвертон 7 1 1 5 6-12 4
17
 Лутон Таун 7 1 1 5 6-14 4
18
 Бернли 7 1 1 5 6-16 4
19
 Борнмут 7 0 3 4 5-15 3
20
 Шеффилд Юн. 7 0 1 6 5-19 1
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Лутон Таун – Тоттенхэм
 - : -
7.10 17:00
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 - : -
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Эвертон – Борнмут
 - : -
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Фулхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
7.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
7.10 19:30
Кр. Пэлас – Нот. Форест
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 6
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

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 5
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Джеймс Мэддисон

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 4
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Ливерпуль

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Родри

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Манчестер Сити

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