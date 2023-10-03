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Ибрагимович — о встрече с Гвардиолой в «Барсе»: «Он сказал, здесь не ездят на «Феррари». И я приехал на чертовом «Феррари»

Виктория Кравченко
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Златан Ибрагимович.
Фото Reuters

Бывший нападающий «Барселоны» Златан Ибрагимович рассказал об одном из первых разговором с Хосепом Гвардиолой, который на тот момент возглавлял каталонцев.

«Во время первой встречи он сказал мне: «Запомни, футболисты здесь не приезжают на «Феррари». И [на следующую тренировку] я приехал на чертовом «Феррари», — сказал Златан в интервью Пирсу Моргану.

Ибрагимович выступал за «Барселону» в с 2009 по 2011 год. Вместе с командой он дважды побеждел в ла лиге.

Златан Ибрагимович
Хосеп Гвардиола
ФК Барселона
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«Лас-Пальмас» вырвал победу у «Сельты» благодаря голу на 90+7-й минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 16-6 21
2
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
3
 Жирона 8 6 1 1 18-11 19
4
 Атлетико 7 5 1 1 18-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
6
 Атлетик 8 4 2 2 13-9 14
7
 Бетис 8 3 3 2 10-12 12
8
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
9
 Осасуна 8 3 1 4 9-10 10
10
 Валенсия 8 3 1 4 9-10 10
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Кадис 8 2 3 3 8-11 9
13
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
14
 Лас-Пальмас 8 2 2 4 4-7 8
15
 Алавес 8 2 1 5 6-12 7
16
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
17
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
18
 Сельта 8 1 2 5 8-13 5
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
 Альмерия 8 0 3 5 11-21 3
Результаты / календарь
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29.09 22:00
Барселона – Севилья
 1 : 0
30.09 15:00
Хетафе – Вильярреал
 0 : 0
30.09 17:15
Р. Вальекано – Мальорка
 2 : 2
30.09 19:30
Жирона – Реал
 0 : 3
30.09 22:00
Р. Сосьедад – Атлетик
 3 : 0
1.10 15:00
Альмерия – Гранада
 3 : 3
1.10 17:15
Алавес – Осасуна
 0 : 2
1.10 22:00
Атлетико – Кадис
 3 : 2
1.10 22:00
Бетис – Валенсия
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Лас-Пальмас – Сельта
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 4
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Вильярреал

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И К Ж
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 6 2 1
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 5 1 0
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