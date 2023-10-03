Ибрагимович — о встрече с Гвардиолой в «Барсе»: «Он сказал, здесь не ездят на «Феррари». И я приехал на чертовом «Феррари»
Бывший нападающий «Барселоны» Златан Ибрагимович рассказал об одном из первых разговором с Хосепом Гвардиолой, который на тот момент возглавлял каталонцев.
«Во время первой встречи он сказал мне: «Запомни, футболисты здесь не приезжают на «Феррари». И [на следующую тренировку] я приехал на чертовом «Феррари», — сказал Златан в интервью Пирсу Моргану.
Ибрагимович выступал за «Барселону» в с 2009 по 2011 год. Вместе с командой он дважды побеждел в ла лиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|8
|7
|0
|1
|16-6
|21
|
2
|Барселона
|8
|6
|2
|0
|19-8
|20
|
3
|Жирона
|8
|6
|1
|1
|18-11
|19
|
4
|Атлетико
|7
|5
|1
|1
|18-7
|16
|
5
|Р. Сосьедад
|8
|4
|3
|1
|16-10
|15
|
6
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|13-9
|14
|
7
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|10-12
|12
|
8
|Р. Вальекано
|8
|3
|3
|2
|9-11
|12
|
9
|Осасуна
|8
|3
|1
|4
|9-10
|10
|
10
|Валенсия
|8
|3
|1
|4
|9-10
|10
|
11
|Хетафе
|8
|2
|3
|3
|10-13
|9
|
12
|Кадис
|8
|2
|3
|3
|8-11
|9
|
13
|Вильярреал
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
14
|Лас-Пальмас
|8
|2
|2
|4
|4-7
|8
|
15
|Алавес
|8
|2
|1
|5
|6-12
|7
|
16
|Мальорка
|8
|1
|4
|3
|11-14
|7
|
17
|Севилья
|7
|2
|1
|4
|11-10
|7
|
18
|Сельта
|8
|1
|2
|5
|8-13
|5
|
19
|Гранада
|8
|1
|2
|5
|13-21
|5
|
20
|Альмерия
|8
|0
|3
|5
|11-21
|3
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.09
|22:00
|
Барселона – Севилья
|1 : 0
|30.09
|15:00
|
Хетафе – Вильярреал
|0 : 0
|30.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Мальорка
|2 : 2
|30.09
|19:30
|
Жирона – Реал
|0 : 3
|30.09
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетик
|3 : 0
|1.10
|15:00
|
Альмерия – Гранада
|3 : 3
|1.10
|17:15
|
Алавес – Осасуна
|0 : 2
|1.10
|22:00
|
Атлетико – Кадис
|3 : 2
|1.10
|22:00
|
Бетис – Валенсия
|3 : 0
|2.10
|22:00
|
Лас-Пальмас – Сельта
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|6
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Такэфуса Кубо
Реал Сосьедад
|5
|П
|
|
Ньигес Сауль
Атлетико
|4
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Ларджи Рамазани
Альмерия
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|6
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|5
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3
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