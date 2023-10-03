Ибрагимович — о встрече с Гвардиолой в «Барсе»: «Он сказал, здесь не ездят на «Феррари». И я приехал на чертовом «Феррари»

Бывший нападающий «Барселоны» Златан Ибрагимович рассказал об одном из первых разговором с Хосепом Гвардиолой, который на тот момент возглавлял каталонцев.

«Во время первой встречи он сказал мне: «Запомни, футболисты здесь не приезжают на «Феррари». И [на следующую тренировку] я приехал на чертовом «Феррари», — сказал Златан в интервью Пирсу Моргану.

Ибрагимович выступал за «Барселону» в с 2009 по 2011 год. Вместе с командой он дважды побеждел в ла лиге.