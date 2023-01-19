Хьюз: «Получить очко в матче против «МЮ» — это действительно хорошо»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилл Хьюз прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии.

«Думаю, это был волшебный момент (штрафной удар на последних минутах). Сделали то, что должны были сделать. «Манчестер Юнайтед» в отличной форме, и тренер изменил их судьбу, так что получить очко в матче против них — это действительно хорошо. Сейчас речь идет о стабильности. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе», — цитирует BBC Хьюза.

«Манчестер Юнайтед» набрал 39 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» остался на 12-й строчке — 23 очка.