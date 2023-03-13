Альварес продлит контракт с «Манчестер Сити» до 2028 года

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес близок к подписанию нового контракта с клубом, сообщает Фабрицио Романо.

Все условия с 23-летним аргентинцем были согласованы на прошлой неделе. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2028 года, а зарплата форварда будет увеличена.

Альварес перебрался в «Манчестер Сити» в январе прошлого года. В нынешнем сезоне нападающий провел 31 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.