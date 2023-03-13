«Тоттенхэм» не планирует продавать Кейна в «Манчестер Юнайтед»

«Тоттенхэм» не готов расставаться с форвардом клуба Харри Кейном, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

Руководство «шпор» знает о том, что на 29-летнего форварда нацелился «Манчестер Юнайтед», но вопрос его продажи даже не рассматривается.

В нынешнем розыгрыше АПЛ нападающий «Тоттенхэма» провел 27 матчей, забил 20 мячей и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.