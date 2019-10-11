Хосеп Гвардьола не хочет продавать главного вундеркинда «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола рассказал, кого руководству команды нельзя продавать ни в коем случае.

— Фоуден — единственный игрок, которого нельзя продавать ни при каких обстоятельствах. Даже за 500 миллионов евро. Фил — это будущее лицо «Манчестер Сити». Когда Давид Сильва уйдет, мы знаем, кто его заменит. Уже сейчас могу твердо сказать: Фоуден будет одной из ярчайших звезд английской премьер-лиги.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел на поле 4 матча, в которых забил 1 гол. Фоуден является воспитанником «Манчестер Сити».