Хосеп Гвардьола: «Если «Манчестер Сити» упустит чемпионство АПЛ, мы попробуем еще раз в следующем сезоне»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола оценил шансы команды на чемпионство в Англии.

— Если мы упустим чемпионство в премьер-лиге, мы попробуем еще раз в следующем сезоне, — цитирует Гвардьолу Sky Sports. - Мы не сдавались в прошлом году, и именно поэтому мы снова выиграли. Может быть, мы проиграем чемпионство, но наша команда никогда не сдастся. Эта команда старается изо всех сил, именно поэтому мы обыграли «Челси».

Если вы думаете, что мы бросим борьбу из-за поражения от «Норвича» и других и я буду сомневаться в моих игроках, то вы ошибаетесь.