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Сегодня, 08:48

Энрике ответил Родригу после слов о Салахе: «Много открываешь рот, будь осторожен»

Хосе Энрике отреагировал на слова Родригу о Салахе
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Испании Хосе Энрике отреагировал на заявление форварда «Реала» Родригу Гоэсу о насмешках над вингером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

«Родригу, ты еще молод, так что будь осторожен. Может быть, очень скоро я тоже приду к тебе, и я очень на это надеюсь, потому что ты много открываешь рот», — написал Энрике в Twitter.

Ранее Родригу рассказал, как игроки «Реала» хотели посмеяться над Салахом после финала Лиги чемпионов.

Мадридцы в финале турнира обыграли «Ливерпуль» со счетом 1:0.
Мохамед Салах
ФК Ливерпуль
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