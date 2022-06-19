Энрике ответил Родригу после слов о Салахе: «Много открываешь рот, будь осторожен»

Экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Испании Хосе Энрике отреагировал на заявление форварда «Реала» Родригу Гоэсу о насмешках над вингером «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.

«Родригу, ты еще молод, так что будь осторожен. Может быть, очень скоро я тоже приду к тебе, и я очень на это надеюсь, потому что ты много открываешь рот», — написал Энрике в Twitter.

Ранее Родригу рассказал, как игроки «Реала» хотели посмеяться над Салахом после финала Лиги чемпионов.