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Сегодня, 08:42

Рой Кин доволен уходом ряда игроков «МЮ»

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на то, что ряд игроков команды покинули клуб в конце июня.

Из клуба ушли Поль Погба, Неманья Матич, Джесси Лингард, Эдинсон Кавани и Хуан Мата, чьи контракты не были продлены.

«Клуб дал возможность игрокам двигаться дальше, и новый тренер не стал зацикливаться на тех, кто, возможно, мысленно уже находился в другом месте. Можно все начать с чистого листа, и руководство обязательно выделит средства на новые трансферы», — цитирует Кина Mirror.

Сезон-2022/23 чемпионата Англии стартует в августе. 7-го числа «МЮ» сыграет с «Брайтоном» в 1-м туре АПЛ.

ФК Манчестер Юнайтед
Рой Кин
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