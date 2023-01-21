Хендерсон рассказал, почему трудно быть игроком «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, какие сложности он испытывает, будучи игроком мерсисайдской команды.

«Я бы не сказал, что быть игроком «Ливерпуля» очень легко. Это великолепно во многих смыслах, и вы знаете, что уровень контроля всегда будет выше, а критика жестче, чем в других клубах. Мы все равно можем использовать этот опыт в качестве дополнительной мотивации для побед. Особенно, когда мы понимаем, что значит быть игроком «Ливерпуля», если мы действительно соответствуем этим строгим критериям», — приводит слова Хендерсона пресс-служба английской команды.

«Ливерпуль» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 28 очков за 18 туров.