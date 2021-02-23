Стали известны зарплаты футболистов лондонского «Челси», утверждает The Sun.

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц является самым высокооплачиваемым игроком клуба. 21-летний игрок получает 310 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Вторым в списке самых высокооплачиваемых футболистов «синих» стал 24-летний форвард Тимо Вернер с зарплатой в 270 тысяч фунтов.

Другими игроками с наиболее крупными зарплатами в «Челси» оказались защитник Бен Чилвелл (190 тысяч фунтов стерлингов в неделю), нападающий Кристиан Пулишич (158 тысяч), вратарь Кепа Аррисабалага (150 тысяч), защитник и капитан Сесар Аспиликуэта (145 тысяч) и полузащитник Н'Голо Канте (144 тысячи).

В турнирной таблице АПЛ «Челси» после 25 матчей набрал 43 очка и занимает пятое место.