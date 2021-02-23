Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Власти Ливерпуля одобрили строительство нового стадиона «Эвертона»

19:40
Теги:

Власти города Ливерпуль одобрили строительство нового стадиона «Эвертона» в доке Брэмли-Мур. Новая арена будет смещать 52 888 зрителей, сообщает пресс-служба клуба.

В настоящий момент команда выступает на «Гудисон Парк». Этот стадион был построен в 1892 году. За времена своего существования арена пережила несколько реконструкций.

По данным британских СМИ, стоимость новой арены составит 578 миллионов евро, а стадион может быть построен в период с 2023 по 2024 год.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир