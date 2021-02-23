Власти Ливерпуля одобрили строительство нового стадиона «Эвертона»
19:40
Власти города Ливерпуль одобрили строительство нового стадиона «Эвертона» в доке Брэмли-Мур. Новая арена будет смещать 52 888 зрителей, сообщает пресс-служба клуба.
В настоящий момент команда выступает на «Гудисон Парк». Этот стадион был построен в 1892 году. За времена своего существования арена пережила несколько реконструкций.
По данным британских СМИ, стоимость новой арены составит 578 миллионов евро, а стадион может быть построен в период с 2023 по 2024 год.
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