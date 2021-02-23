Власти Ливерпуля одобрили строительство нового стадиона «Эвертона»

Власти города Ливерпуль одобрили строительство нового стадиона «Эвертона» в доке Брэмли-Мур. Новая арена будет смещать 52 888 зрителей, сообщает пресс-служба клуба.

APPROVED: A detailed planning application for a new 52,888 capacity stadium at Bramley-Moore Dock has been approved by Liverpool City Council.



Our Goodison Park plans are being heard next... pic.twitter.com/h3vDHkh4nu — Everton (@Everton) February 23, 2021

В настоящий момент команда выступает на «Гудисон Парк». Этот стадион был построен в 1892 году. За времена своего существования арена пережила несколько реконструкций.

По данным британских СМИ, стоимость новой арены составит 578 миллионов евро, а стадион может быть построен в период с 2023 по 2024 год.