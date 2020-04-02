Харри Реднапп: «Надо было сокращать зарплаты игроков «Тоттенхэма». Каждый из них может отдать 10 процентов»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп раскритиковал клуб за меры, принятые для борьбы с экономическими проблемами в связи с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что руководство «шпор» сократило зарплаты персонала клуба за апрель и май на 20 процентов, однако это не коснулось футболистов команды.

— Не могу в это поверить, — приводит The Sun слова Реднаппа. — Конечно, нужно было сократить зарплату игрокам. Я думал, что правительство собирается платить обычным людям и маленьким компаниям, которые страдают. Тем не менее, сейчас речь идет о клубе, где футболисты зарабатывают 10-12 миллионов фунтов в год. Владелец «Тоттенхэма» — Джо Льюис, а это один из богатейших людей мира. Однако, клуб сокращает зарплаты всем сотрудникам, кроме игроков. Невероятно. Каждый из футболистов может позволить себе отдать 10 процентов зарплаты. Я бы хотел, чтобы капитаны всех команд АПЛ собрались и сказали: «Парни, мы тут все заодно, давайте сделаем пожертвование, чтобы помочь персоналу наших клубов».

По последним данным в мире зафиксирован 937 941 случай заражения коронавирусом. на территории 203 стран. Умерших — 47 273 человека, выздоровело — 195 188. На день 2 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 3 548 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению 235 человек, зафиксировано 30 летальных случаев.