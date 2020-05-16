Харри Кейн восстановился от травмы

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн приступил к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба «шпор». 26-летний английский футболист полностью восстановился от травмы подколенного сухожилия.

В январе 2020-го Кейн перенес операцию на ноге из-за разрыва подколенного сухожилия. Вчера, 15 мая, нападающий тренировался с другими игроками лондонцев на клубной базе.

В сезоне-2019/20 Кейн провел 25 матчей за «Тоттенхэм», забил 17 голов и сделал две результативные передачи.