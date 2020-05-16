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Харри Кейн восстановился от травмы

16:50
Харри Кейн. Фото ФК «Тоттенхэм»
Харри Кейн. Фото ФК «Тоттенхэм»
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Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн приступил к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба «шпор». 26-летний английский футболист полностью восстановился от травмы подколенного сухожилия.

В январе 2020-го Кейн перенес операцию на ноге из-за разрыва подколенного сухожилия. Вчера, 15 мая, нападающий тренировался с другими игроками лондонцев на клубной базе.

В сезоне-2019/20 Кейн провел 25 матчей за «Тоттенхэм», забил 17 голов и сделал две результативные передачи.

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