Харри Кейн восстановился от травмы
16:50
Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн приступил к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба «шпор». 26-летний английский футболист полностью восстановился от травмы подколенного сухожилия.
В январе 2020-го Кейн перенес операцию на ноге из-за разрыва подколенного сухожилия. Вчера, 15 мая, нападающий тренировался с другими игроками лондонцев на клубной базе.
В сезоне-2019/20 Кейн провел 25 матчей за «Тоттенхэм», забил 17 голов и сделал две результативные передачи.
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