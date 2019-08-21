Хадсон-Одои будет зарабатывать в «Челси» 180-200 тысяч фунтов в неделю

Нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои продлит контракт с клубом, сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, зарплата игрока сначала будет 180 тысяч фунтов в неделю, но благодаря бонусам она может вырасти до 200 тысяч. Новое соглашение будет действовать до 2024 года.

18-летний футболист ранее вернулся к тренировкам после четырехмесячного отсутствия из-за травмы. В прошлом сезоне он провел 24 матча за «Челси» и забил пять мячей при пяти голевых передачах.

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