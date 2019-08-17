«Хаддерсфилд» уволил Яна Зиверта через 7 месяцев после назначения

«Хаддерсфилд» объявил об отставке с поста главного тренера Яна Зиверта. 36-летний специалист принял команду в январе этого года, ранее он работал с немецкими «Рот-Вайс Эссен», молодежкой «Бохума» и дублем дортмундской «Боруссии».

Под руководством Зиверта «Хаддерсфилд» не смог удержаться в английской премьер-лиге и неудачно начал сезон в чемпионшипе. На счету команды 1 очко после 3 туров и вылет в первом раунде Кука Лиги от «Линкольн Сити».

Под руководством Зиверта «Хаддерсфилд» провел 19 матчей, выиграл только один, три свел вничью и 15 раз проиграл.