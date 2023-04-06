«Вест Хэм» уволит Мойеса при поражении от «Фулхэма»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может покинуть свою должность на этой неделе.

Как сообщает Daily Mail, лондонцы встречаются с «Фулхэмом» 8 апреля, и 59-летний шотландец в случае поражения, скорее всего, будет отправлен в отставку.

В настоящее время «Вест Хэм» занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ (27 очков) и еще одно поражение может привести команду к падению в зону вылета, если результаты других матчей не сложатся в их пользу. В последнем туре «молотобойцы» разгромно уступили «Ньюкаслу» (1:5).