Гюндоган находится в списке трансферных целей «ПСЖ», приоритет игрока — «Барселона»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает L'Equipe.

По данным источника, немецкий хавбек является одной из целей «ПСЖ» для укрепления полузащиты.

Сам игрок хочет перейти в «Барселону», которая также интересуется Гюдоганом.

Действующее соглашение 32-летнего игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он провел 50 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач