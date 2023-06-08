Источник: в «Реале» не уверены, что клубу стоит подписывать Кейна

Руководство «Реала» сомневается в необходимости приобретения нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает журналист Мелькор Руис.

По информации источника, в мадридской команде считают, что им не нужно усиливать линию нападения. Сообщается, что «сливочных» также не устраивает стоимость услуг игрока.

Ранее Кейн рассказал игрокам «Тоттенхэма» о своем решении перейти в «Реал».

Есть информация, что «шпоры» не хотят отпускать игрока в другой клуб АПЛ, а непопадание в еврокубки по итогам сезона требует финансовых решений.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах, забил 32 мяча и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.