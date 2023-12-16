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Сегодня, 02:58

Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не планирует трансферов этой зимой

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не планирует проводить трансферы этой зимой.

«Прямо сейчас у меня нет никаких мыслей по этому поводу. Впрочем, все зависит от того, уйдет ли кто-то от нас или нет. Я не знаю, произойдет ли это.
Кто-то остается, кто-то уходит. Все зависит от количества игроков и того, проявляет ли себя молодежь, на которую мы рассчитываем», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 33 очками в 16 матчах.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 16 11 3 2 33-15 36
3
 Астон Вилла 16 11 2 3 35-20 35
4
 Ман. Сити 16 10 3 3 38-18 33
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
7
 Ньюкасл 16 8 2 6 33-21 26
8
 Брайтон 16 7 5 4 33-28 26
9
 Вест Хэм 16 7 3 6 26-30 24
10
 Фулхэм 16 6 3 7 26-26 21
11
 Брентфорд 16 5 4 7 23-22 19
12
 Челси 16 5 4 7 26-26 19
13
 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21-26 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 16 4 4 8 15-23 16
16
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
17
 Эвертон 16 7 2 7 20-20 13
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 16 2 2 12 16-34 8
20
 Шеффилд Юн. 16 2 2 12 12-41 8
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15.12 23:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 0 : 2
16.12 18:00
Борнмут – Лутон Таун
 - : -
16.12 18:00
Челси – Шеффилд Юн.
 - : -
16.12 18:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 - : -
16.12 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
16.12 20:30
Бернли – Эвертон
 - : -
17.12 17:00
Арсенал – Брайтон
 - : -
17.12 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
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Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Сон Хын Мин

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Тоттенхэм Хотспур

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П
Педру Нету

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 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
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Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

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Алексис Макаллистер

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