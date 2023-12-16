Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не планирует трансферов этой зимой

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не планирует проводить трансферы этой зимой.

«Прямо сейчас у меня нет никаких мыслей по этому поводу. Впрочем, все зависит от того, уйдет ли кто-то от нас или нет. Я не знаю, произойдет ли это.

Кто-то остается, кто-то уходит. Все зависит от количества игроков и того, проявляет ли себя молодежь, на которую мы рассчитываем», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ с 33 очками в 16 матчах.