Кулушевски стал 4-м игроком «Тоттенхэма» с голом и передачей во втором выездном матче АПЛ подряд
Вингер «Тоттенхэма» Деян Кулушевски забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Ноттингем Форест» (2:0) в 17-м туре АПЛ. Ранее швед сделал гол и передачу в игре с «Манчестер Сити» (3:3) в 14-м туре АПЛ.
Кулушевски стал 4-м игроком «шпор», который отметился голом и передачей в двух выездных матчах АПЛ подряд.
По этому показателю вингер присоединился к Харри Кейну, Сон Хын Мину и Димитару Бербатову.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|16
|11
|4
|1
|36-15
|37
|
2
|Арсенал
|16
|11
|3
|2
|33-15
|36
|
3
|Астон Вилла
|16
|11
|2
|3
|35-20
|35
|
4
|Ман. Сити
|16
|10
|3
|3
|38-18
|33
|
5
|Тоттенхэм
|17
|10
|3
|4
|35-23
|33
|
6
|МЮ
|16
|9
|0
|7
|18-21
|27
|
7
|Ньюкасл
|16
|8
|2
|6
|33-21
|26
|
8
|Брайтон
|16
|7
|5
|4
|33-28
|26
|
9
|Вест Хэм
|16
|7
|3
|6
|26-30
|24
|
10
|Фулхэм
|16
|6
|3
|7
|26-26
|21
|
11
|Брентфорд
|16
|5
|4
|7
|23-22
|19
|
12
|Челси
|16
|5
|4
|7
|26-26
|19
|
13
|Вулверхэмптон
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
14
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|4
|4
|8
|15-23
|16
|
16
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|17-30
|14
|
17
|Эвертон
|16
|7
|2
|7
|20-20
|13
|
18
|Лутон Таун
|16
|2
|3
|11
|17-32
|9
|
19
|Бернли
|16
|2
|2
|12
|16-34
|8
|
20
|Шеффилд Юн.
|16
|2
|2
|12
|12-41
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.12
|23:00
|
Нот. Форест – Тоттенхэм
|0 : 2
|16.12
|18:00
|
Борнмут – Лутон Таун
|- : -
|16.12
|18:00
|
Челси – Шеффилд Юн.
|- : -
|16.12
|18:00
|
Ман. Сити – Кр. Пэлас
|- : -
|16.12
|18:00
|
Ньюкасл – Фулхэм
|- : -
|16.12
|20:30
|
Бернли – Эвертон
|- : -
|17.12
|17:00
|
Арсенал – Брайтон
|- : -
|17.12
|17:00
|
Брентфорд – Астон Вилла
|- : -
|17.12
|17:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|17.12
|19:30
|
Ливерпуль – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|10
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|13
|1
|6
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|14
|1
|5
Новости