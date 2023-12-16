Кулушевски стал 4-м игроком «Тоттенхэма» с голом и передачей во втором выездном матче АПЛ подряд

Вингер «Тоттенхэма» Деян Кулушевски забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Ноттингем Форест» (2:0) в 17-м туре АПЛ. Ранее швед сделал гол и передачу в игре с «Манчестер Сити» (3:3) в 14-м туре АПЛ.

Кулушевски стал 4-м игроком «шпор», который отметился голом и передачей в двух выездных матчах АПЛ подряд.

По этому показателю вингер присоединился к Харри Кейну, Сон Хын Мину и Димитару Бербатову.