Футбол
Англия
Новости
Видео Таблица переходов Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:12

Кулушевски стал 4-м игроком «Тоттенхэма» с голом и передачей во втором выездном матче АПЛ подряд

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вингер «Тоттенхэма» Деян Кулушевски забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Ноттингем Форест» (2:0) в 17-м туре АПЛ. Ранее швед сделал гол и передачу в игре с «Манчестер Сити» (3:3) в 14-м туре АПЛ.

Кулушевски стал 4-м игроком «шпор», который отметился голом и передачей в двух выездных матчах АПЛ подряд.

По этому показателю вингер присоединился к Харри Кейну, Сон Хын Мину и Димитару Бербатову.

Гарри Кейн
Сон Хын Мин
ФК Тоттенхэм Хотспур
Димитар Бербатов
0
Читайте также
Пять футболистов из России могут сыграть в плей-офф еврокубков в сезоне-2023/2024
Россия — 29-я в рейтинге УЕФА: между Азербайджаном и Словенией. Но есть и хорошие новости
Депутат ЕП назвал слова Столтенберга об украинском конфликте безумными
Зюганов предложил выпороть выпустившего Путина без шапки на мороз
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе города
Макрон заявил о неготовности Евросоюза к включению Украины
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не планирует трансферов этой зимой
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 16 11 4 1 36-15 37
2
 Арсенал 16 11 3 2 33-15 36
3
 Астон Вилла 16 11 2 3 35-20 35
4
 Ман. Сити 16 10 3 3 38-18 33
5
 Тоттенхэм 17 10 3 4 35-23 33
6
 МЮ 16 9 0 7 18-21 27
7
 Ньюкасл 16 8 2 6 33-21 26
8
 Брайтон 16 7 5 4 33-28 26
9
 Вест Хэм 16 7 3 6 26-30 24
10
 Фулхэм 16 6 3 7 26-26 21
11
 Брентфорд 16 5 4 7 23-22 19
12
 Челси 16 5 4 7 26-26 19
13
 Вулверхэмптон 16 5 4 7 21-26 19
14
 Борнмут 16 5 4 7 21-30 19
15
 Кр. Пэлас 16 4 4 8 15-23 16
16
 Нот. Форест 17 3 5 9 17-30 14
17
 Эвертон 16 7 2 7 20-20 13
18
 Лутон Таун 16 2 3 11 17-32 9
19
 Бернли 16 2 2 12 16-34 8
20
 Шеффилд Юн. 16 2 2 12 12-41 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.12 23:00
Нот. Форест – Тоттенхэм
 0 : 2
16.12 18:00
Борнмут – Лутон Таун
 - : -
16.12 18:00
Челси – Шеффилд Юн.
 - : -
16.12 18:00
Ман. Сити – Кр. Пэлас
 - : -
16.12 18:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
16.12 20:30
Бернли – Эвертон
 - : -
17.12 17:00
Арсенал – Брайтон
 - : -
17.12 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 - : -
17.12 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
17.12 19:30
Ливерпуль – МЮ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 10
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 13 1 6
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 14 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости