«Ливерпуль» интересуется защитником «Байера» Хинкапье

«Ливерпуль» претендует на защитника «Байера» Пьеро Хинкапье, сообщает Bild.

По данным источника, мерсисайдцы рассматривают возможность подписания 21-летнего эквадорца в зимнее трансферное окно.

Футболистом также интересуются «Ньюкасл», «Милан» и «Рома».

Хинкапье выступает за «Байер» с августа 2021 года. В сезоне-2023/24 игрок сделал одну результативную передачу в 15 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 35 миллионов евро.