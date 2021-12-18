Гвардиола сдал отрицательный тест на коронавирус
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает The Athletic UK.
Испанский специалист сможет присутствовать на скамейке в матче чемпионата Англии против «Ньюкасла», который пройдет 19 декабря.
В пятницу, 17 декабря, 50-летний Гвардиола сдал тест на коронавирус, который показал сомнительный результат. В связи с этим тренер отменил предматчевую пресс-конференцию.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://theathletic.com/news/pep-guardiola-to-be-in-charge-for-man-city-vs-newcastle-game-after-negative-covid-19-result/TdjCOisJrGyy/?source=twitteruk
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