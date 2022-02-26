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26 февраля, 23:58

Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» заслужил победу над «Эвертоном»

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Эвертоном» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Второй тайм был намного лучше из-за последствий первого. На «Гудисон Парк» нам всегда так трудно, — приводит слова тренера BBC. — Хорошая победа. «Эвертон» создавал моменты. Я сказал ребятам, что они хорошо справляются, что нужно быть терпеливыми, и мы найдем момент для гола. Мы заслужили эту победу».

Также Гвардиола ответил на вопрос о неназначенном пенальти в пользу «Эвертона».

«Там был офсайд. Работала система ВАР, и видно, что там положение «вне игры», — добавил тренер.

«Сити» набрал 66 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. В следующем матче, 6 марта, команда сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
26 февр, 20:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
0:1
Манчестер Сити
Голы
Фоден, 82 (0:1)
Эвертон
Пикфорд Кенни Холгейт Кин Коулман Аллан Дукуре ван де Бек (Алли, 71) Ришарлисон Ивоби (Эль-Гази, 88) Гордон (Грэй, 77)
Манчестер Сити
Эдерсон Рубен Диаш Стоунс Ляпорт Жоау Канселу Гюндоган (Габриэл Жезус, 77) Эрнандес Де Брейне Бернарду Силва Стерлинг (Махрез, 77) Фоден
Предупреждения
ван де Бек 27’, Аллан 57’, Алли 90+6’  -  Эдерсон 87’, Фоден 89’
Судьи
Тирни (Англия)
Источник: https://www.bbc.com/sport/live/football/59843207

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
7
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
8
 Вулверхэмптон 25 12 4 9 24-20 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
13
 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 24 3 12 9 22-30 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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36 тур
37 тур
38 тур
25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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