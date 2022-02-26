Гвардиола считает, что «Манчестер Сити» заслужил победу над «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Эвертоном» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.

«Второй тайм был намного лучше из-за последствий первого. На «Гудисон Парк» нам всегда так трудно, — приводит слова тренера BBC. — Хорошая победа. «Эвертон» создавал моменты. Я сказал ребятам, что они хорошо справляются, что нужно быть терпеливыми, и мы найдем момент для гола. Мы заслужили эту победу».

Также Гвардиола ответил на вопрос о неназначенном пенальти в пользу «Эвертона».

«Там был офсайд. Работала система ВАР, и видно, что там положение «вне игры», — добавил тренер.

«Сити» набрал 66 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. В следующем матче, 6 марта, команда сыграет с «Манчестер Юнайтед».