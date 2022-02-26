«Манчестер Сити» с минимальным счетом обыграл «Эвертон»

«Манчестер Сити» в гостях одержал победу над «Эвертоном» в матче 27-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 81-й минуте забил полузащитник Фил Фоден.

На 84-й минуте встречи игрок «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес сыграл отставленной рукой по мячу в своей штрафной, судья пошел смотреть ВАР и в итоге не назначил пенальти.

Команда из Манчестера совершила 8 ударов в створ ворот соперника, а «ириски» — два.

«Сити» набрал 66 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» находится на 17-й позиции, имея на счету 22 очка.