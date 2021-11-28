Гвардиола рассказал, что хотел бы поработать со сборной после ухода из «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в качестве тренера сборной после ухода из английского клуба.
«Я уже много раз говорил, что мне было бы интересно поработать на Евро или чемпионате мира после ухода из «Манчестер Сити». Я бы хотел попробовать себя на крупном международном турнире, но я знаю, что это непросто осуществить, потому что обычно очень мало интересных вариантов среди сборных. Думаю, это маловероятно. Я бы хотел потренировать сборную, но, если этого не произойдет, я просто продолжу работать с каким-либо клубом, это не проблема», — цитирует Sky Sports Гвардиолу.
Ранее Гвардиола заявил, что не собирается работать с какой-либо английской командой, кроме «Манчестер Сити».
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11679/12480999/pep-guardiola-manchester-city-boss-vows-not-to-manage-another-club-in-england
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