Гвардиола рассказал, что хотел бы поработать со сборной после ухода из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в качестве тренера сборной после ухода из английского клуба.

«Я уже много раз говорил, что мне было бы интересно поработать на Евро или чемпионате мира после ухода из «Манчестер Сити». Я бы хотел попробовать себя на крупном международном турнире, но я знаю, что это непросто осуществить, потому что обычно очень мало интересных вариантов среди сборных. Думаю, это маловероятно. Я бы хотел потренировать сборную, но, если этого не произойдет, я просто продолжу работать с каким-либо клубом, это не проблема», — цитирует Sky Sports Гвардиолу.

Ранее Гвардиола заявил, что не собирается работать с какой-либо английской командой, кроме «Манчестер Сити».