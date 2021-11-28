Артета рассказал о травме Сака в матче с «Ньюкаслом»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о травме полузащитника Букайо Сака в матче 13-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).
«После одного из столкновений он сказал, что почувствовал дискомфорт и не может продолжать матч. В воскресенье мы проведем обследование, возможно, потребуется рентген, чтобы понять, что именно произошло. Букайо сказал, что у него, вероятно, мышечное повреждение, остается выяснить, так ли это», — приводит Goal слова Артеты.
Сака стал автором одного из голов «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом». На 64-й минуте 20-летний англичанин получил травму, вместо него на поле вышел Габриэль Мартинелли, который забил второй мяч в ворота «сорок» две минуты спустя.
В сезоне-2021/22 Сака провел 15 матчей за «Арсенал», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/arteta-saka-injury-update-arsenal-newcastle/blte3603ec51758f086
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