Артета рассказал о травме Сака в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о травме полузащитника Букайо Сака в матче 13-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (2:0).

«После одного из столкновений он сказал, что почувствовал дискомфорт и не может продолжать матч. В воскресенье мы проведем обследование, возможно, потребуется рентген, чтобы понять, что именно произошло. Букайо сказал, что у него, вероятно, мышечное повреждение, остается выяснить, так ли это», — приводит Goal слова Артеты.

Сака стал автором одного из голов «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом». На 64-й минуте 20-летний англичанин получил травму, вместо него на поле вышел Габриэль Мартинелли, который забил второй мяч в ворота «сорок» две минуты спустя.

В сезоне-2021/22 Сака провел 15 матчей за «Арсенал», на его счету 3 гола и 2 результативных передачи.