Гвардиола: «Не собираюсь тренировать какой-либо другой клуб в Англии, кроме «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что не собирается работать с другими клубами в Англии.
«В Англии я всегда буду тренером «Манчестер Сити». Если я уйду и клуб позднее захочет вернуть меня, то я вернусь. Не собираюсь работать с другими клубами в Англии», — приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на TeleFootball слова Гвардиолы.
Pep Guardiola on his future to @TeleFootball: «In England being here, always I will be Man City manager — and if they ever want me back, I will come back to City. I don't think I will train another club in England apart from this one». ? #MCFC pic.twitter.com/jWpAOKZGNM— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2021
50-летний Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Суперкубок Англии и один раз — Кубок страны, а также 4 раза завоевывал Кубок английской лиги.
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