Гвардиола подвел итоги победного матча «Манчестер Сити» против «Эвертона»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победный матч 24-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:0). Он отметил, что соперник был сильным и сложным.

«Нельзя показывать хороший футбол, если ты не настроен позитивно. Когда ты жалуешься и грустишь, ничего не работает. Мы поговорили в перерыве, я сказал: «Вы ждали, что обыграете их 5:0? Ну давайте. Жизнь тяжелая, и футбол тяжелый». Во втором тайме мы прибавили в атаке и атаковали в те зоны, которые были нам нужны. Мы были стабильны, четверка защитников хорошо действовала. Те, кто вышел на замену, сыграли великолепно», — цитирует Гвардиолу BBC Match of the Day.

«Манчестер Сити» (52 очка) одержал десятую подряд победу во всех турнирах и вышел на первое место в АПЛ.

«Эвертон» (19) занимает 18-е место в турнирной таблице. Команда Шона Дайча последний раз побеждала в АПЛ 16 декабря — в 17-м туре «Эвертон» переиграл «Бернли» (2:0).