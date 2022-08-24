Алли близок к переходу в «Бешикташ» на правах аренды

Полузащитник «Эвертона» Деле Алли близок к переходу в «Бешикташ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в среду, 24 августа, 26-летний англичанин вылетает в Стамбул, чтобы завершить переход в стамбульский клуб на правах аренды.

Отмечается, что в условия сделки будет включена опция выкупа. При этом клубы еще не согласовали сумму трансфера.

Если «Эвертон» и «Бешикташ» договорятся, полузащитник пройдет медицинский осмотр в течение 24 часов.

В нынешнем сезоне Алли принял участие в двух матчах за «ирисок» в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с ливерпульским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.