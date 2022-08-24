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24 августа, 23:25

Алли близок к переходу в «Бешикташ» на правах аренды

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Эвертона» Деле Алли близок к переходу в «Бешикташ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в среду, 24 августа, 26-летний англичанин вылетает в Стамбул, чтобы завершить переход в стамбульский клуб на правах аренды.

Отмечается, что в условия сделки будет включена опция выкупа. При этом клубы еще не согласовали сумму трансфера.

Если «Эвертон» и «Бешикташ» договорятся, полузащитник пройдет медицинский осмотр в течение 24 часов.

В нынешнем сезоне Алли принял участие в двух матчах за «ирисок» в английской премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Его контракт с ливерпульским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1562491371130613760
Деле Алли
Футбол
ФК Бешикташ
ФК Эвертон
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